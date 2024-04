Umfrage: Zwei von drei Autofahrern bevorzugen Verbrenner gegenüber E-Autos

Stünde jetzt ein Auto kauf an, würden zwei von drei Auto fahrern einem Verbrenner den Vorzug geben. Nur für knapp jeden Fünften kommt laut einer Umfrage ein E- Auto in Frage. Es gibt viele Vorbehalte. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor stehen bei Auto fahrerinnen und Auto fahrern weiterhin hoch im Kurs. Dies geht aus der jährlichen Auto umfrage der Targobank hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Demnach würden bei einem Autokauf 68 Prozent der Befragten einen Verbrenner einem E-Auto vorziehen (2023: 72 Prozent). Gleichzeitig finden 31 Prozent, dass Verbrennungsmotoren nicht mehr zeitgemäß sind. An der repräsentativen Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa nahmen 1009 Autofahrerinnen und Autofahrer teil

