Umfrage: Zulieferer planen Investitionsverlagerung

Der VDA warnt vor einem Attraktivitätsverlust des Wirtschaftsstandorts Deutschland. «Dass immer mehr Unternehmen Investitionen ins Ausland verlagern, ist ein Warnsignal für Berlin», betonte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. «Es gilt, gegenzusteuern und regulatorisches Klein-Klein durch langfristige Strategien für mehr Wettbewerbsfähigkeit zu ersetzen.

