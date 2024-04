Umfrage: Mehrheit hält Rente in Deutschland für unsicher

Eine klare Mehrheit hält die Rente in Deutschland einer Umfrage zufolge langfristig nicht für sicher. Nach der Erhebung des Meinungsforschungsinstitut s Insa für die «Bild am Sonntag» sind 72 Prozent der Auffassung, dass die Rente auf lange Sicht eher unsicher ist. 21 Prozent halten die Rente eher für sicher, sieben Prozent äußerten sich nicht. 83 Prozent sprachen sich in der Umfrage dafür aus, dass auch Beamte , Freiberufler und Politiker in die allgemeine Rente nversicherung einzahlen.

Eine weitere Erhöhung des Rentenalters über die bislang beschlossene Anhebung auf 67 Jahre hinaus wollen demnach nur acht Prozent - 53 Prozent sprachen sich für eine Absenkung aus. 75 Prozent der Befragten vertraten die Auffassung, die Renten in Deutschland seien zu niedrig. Insa hatte für die Erhebung am 4. und 5. April insgesamt 1045 Personen befragt. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger bekräftigte seine Kritik am jüngsten Rentenpaket der Bundesregierun

Umfrage Rente Deutschland Sicherheit Meinungsforschungsinstitut Insa Beamte Freiberufler Politiker Rentenversicherung Rentenalter Rentenpaket Arbeitgeberpräsident

