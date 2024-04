Umfrage: Deutsche zeigen wachsende Akzeptanz für chinesische Elektroautos

Laut einer Umfrage des Neuwagen-Vergleichsportals Carwow zur Akzeptanz von chinesischen Automarken in Deutschland würden aktuell 50 Prozent der über 1000 befragten Nutzer ein Elektroauto aus der Volksrepublik in Betracht ziehen – im Oktober 2023 waren es nur 27 Prozent. Für über die Hälfte der Befragten gehören das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis sowie attraktive Angebote und Rabatte zu den ausschlaggebenden Argumenten für ein neues Auto aus China.

Auch von der Technologie ist mittlerweile ein Drittel überzeugt, vor zwei Jahren waren es erst zehn Prozent. „Die Carwow-Umfrage beweist, dass die Sorge um Qualitätsmängel bei chinesischen E-Autos der Vergangenheit angehört“, sagt Carwow-Chef Philipp Sayler von Amende. „Ob beim Design, der Verarbeitung oder der Reichweite – Chinas Autohersteller haben einen riesigen Entwicklungssprung vollbracht und stehen westlichen Marken in nichts mehr nach. Dass die Preise meist günstig sind, hat sich längst herumgesproche

