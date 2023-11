Umfrage der NYU: Aktienpreise spiegeln Risiken des Klimawandels nicht genug wider

Die folgenschweren Unwetter in Teilen von Deutschland im Sommer 2021 zeigten ebenso wie die bis Ende September 2023 lodernden Waldbrände in Griechenland, dass der Klimawandel nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Deshalb warnte auch der Weltklimarat (IPCC) in einem Bericht davor, dass man sich weltweit wegen steigender Temperaturen auf mehr Extremwetterereignisse einstellen müsse.

Nur durch eine sofortige Reduzierung des CO2-Ausstoßes könne das Schlimmste noch verhindert werden, so die Experten. Doch nicht nur in Bezug auf das Wetter, sondern auch mit Blick auf die Börse dürfte der Klimawandel unangenehm werden. Denn die damit verbundenen Risiken dürften sich laut Experten auf alle Unternehmen auswirken - und werden bislang von Anlegern wie Analysten deutlich unterschätz

