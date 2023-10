Umfassende Bauarbeiten auf der B1 Unter den Eichen geplant

Es scheint auch in Zukunft nicht ruhig werden zu wollen auf der Bundesstraße 1 Unter den Eichen in Steglitz. Wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt auf Anfrage der Berliner Morgenpost bestätigte, stehen umfassende Bauarbeiten auf dem Abschnitt zwischen Thielallee und Wolfensteindamm an.

Auch in jüngster Vergangenheit war die Situation auf der B1 Unter den Linden nicht optimal für Autofahrende: Erst gab es die Vattenfall-Baustelle, die zwischen Mai und November 2021 immer wieder zu Einschränkungen für den Autoverkehr führte, immer wieder Stau verursachte. Als dann der Energieversorger mit seinen Arbeiten fertig war, wurde im Frühjahr 2022 ein neuer Radfahrstreifen angelegt.

Hinzu kämen auf den Rad- und Gehwegen in dem Abschnitt der B1 Unter den Eichen zahlreiche „Stolperfallen“ für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrende. „Wurzelbedingte Veränderungen der Wegbeläge, wie zum Beispiel Aufwölbungen, Setzungen und marode, beziehungsweise fehlende Materialien“ würden zusätzlich zu Einschränkungen der nutzbaren Breite führen. headtopics.com

Doch es gibt einen Lichtblick für alle Verkehrsteilnehmenden, inklusive Autofahrerinnen und Autofahrer: Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl wieder zwei Fahrspuren pro Seite geben. Wegen der verkehrlichen Bedeutung der Straße seien zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung geplant, heißt es von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt.

