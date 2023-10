Umfangreicher Audioeditor für Windows

Acoustica ist ein umfangreiches Audioprogramm, mit dem Sie am PC Ton aufnehmen und anschließend weiterverarbeiten können. Auch bereits vorhandene Aufnahmen können editiert werden. Hier bieten wir Ihnen die aktuelle Version 7.5.1 zum Download an. Der Audioeditor Acoustica Einfache Bedienung So wie andere Soundeditoren stellt Acoustica Aufnahmen in Wellenform dar.

Eine Vorhörfunktion hilft dabei, die richtigen Parameter zu finden. Dank Echtzeit-Analysatoren kann das Audiosignal jederzeit überwacht werden. Durch die Unterstützung von VST-, VST3- und AU-Plug-ins (nur macOS) lässt sich der Funktionsumfang von Acoustica durch eine Reihe kostenpflichtiger Erweiterungen von Drittanbietern vergrößern.

