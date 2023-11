Umfangreiche Durchsuchungen: Frau nach tödlichem Pilzgericht festgenommen

Nach dem Essen wurden die vier Gäste schwer erkrankt ins Krankenhaus eingeliefert. Innerhalb weniger Tage starben die 70-jährigen Schwiegereltern und die 66-jährige Ex-Schwägerin. Lediglich der 68-jährige Ex-Schwager erholte sich nach zweimonatiger Behandlung und überlebte. Forensische Untersuchungen ergaben, dass sich in dem Essen ein giftiger Pilz befand. Dabei soll es sich um den Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) gehandelt haben.

Die Polizei von Victoria sagte nach der Festnahme am Donnerstag, die Frau werde von Ermittlern befragt, für ihr Haus sei ein Durchsuchungsbefehl erlassen worden. Das Haus und das Grundstück seien zudem mithilfe von Spürhunden durchsucht worden. Inspektor Dean Thomas sagte, die Festnahme sei der nächste Schritt in einer "komplexen und gründlichen Untersuchung" durch Ermittler der Mordkommission.

