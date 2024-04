Umbruch bei Payback: Edeka und Sparkasse kommen – Rewe und Fressnapf gehen

Kunden von Payback müssen sich auf große Veränderungen einstellen. Nach Rewe verlässt ein weiterer Handelspartner das Bonusprogramm. Edeka und Payback haben eine Kooperation ab dem 1. März 2025 angekündigt. Besitzer einer Payback-Karte müssen sich auf große Veränderungen im Bonusprogramm des Unternehmens einstellen. Während in Österreich die Zusammenarbeit bereits beendet wurde, sollen Kunden in Deutschland nur noch bis März 2025 in den Filialen der Fachhandelskette für Tiernahrung und Tierzubehör Punkte sammeln können. Gründe dafür seien demnach, dass Payback im Vergleich zu anderen Unternehmen erst relativ spät eingestiegen ist und sich gegen andere Händler nicht durchsetzen konnte. Für Werbung musste der Konzern also auf Daten von Payback zugreifen, was zusätzlich von Fressnapf gezahlt werden müsste.