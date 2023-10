Um Himmels willen, schießt in Starfield niemals auf diese Vögel

wollt ihr einfach mal ausspannen. Ausspannen bei einer entspannten Jagd auf Rutherford. Mitgebracht habt ihr dafür euer verlässliches Schießeisen, um ein paar Vögel vom Himmel zu holen. Also ganz so wie in gehobenen Kreisen auf der Erde von einst. Doch die böse Überraschung kommt per Schnabel.Reddit-Inhalte erlaubenWarum er es tat, wissen wir nicht.

Am Ende des Kampfes, wahrscheinlich umgeben von Kadavern und in einem Haufen Federn stehend, zieht der Abenteurer ein klares Fazit:Nicht nur bei Vögeln kann euch solch ein Hordenverhalten begegnen. Auch andere Wesen in Starfield fühlen sich sehr wohl verantwortlich für das Schicksal ihrer nächsten.Wir ignorieren seinen Rat und wagen das Experiment. Wir legen uns mit den Vögeln auf Rotherford für euch an.

Das ist Tracking: Über auf deinem Gerät gespeicherte Informationen (beispielsweise Cookies) können wir und unsere Partner Anzeigen und Inhalte auf Basis deines Nutzungsprofils personalisieren und/oder die Performance von Anzeigen und Inhalte messen. Aus diesen Daten leiten wir Erkenntnisse über Nutzungsverhalten und Vorlieben ab, um Inhalte und Anzeigen zu optimieren. headtopics.com

Wer weiß denn sowas? | Wer weiß denn sowas?Musiker-Duell: Seven ist ein Schweizer Musiker und Komponist mit Soul im Blut. Gemeinsam mit dem Popsänger Johannes Oerding begeistert er gerade die Fans mit dem Song Weiterlesen ⮕

Starfield: „Vergiftet, innere Blutungen, nie wieder“ – Spieler erklärt, warum ihr niemals bestimmte Gegner angreifen solltetAuf reddit warnt ein Spieler die Starfield-Community davor, einen unscheinbaren Level-1-Gegner anzugreifen. Weiterlesen ⮕

Starfield verhilft Microsoft zu RekordzahlenMit dem Release von Starfield am 6. September 2023 hat Xbox genau den Erfolg gelandet, den sich Microsoft von Bethesdas neuem RPG wohl versprochen hat. Das Spiel sorgte nämlich nicht nur für einen beachtlichen Zuwachs an Game-Pass-Abos, sondern konnte auch die Einnahmen ordentlich ankurbeln, wie der Blick auf die neu veröffentlichten Zahlen beweist. Weiterlesen ⮕

Starfield: Keine Zerlegen-Funktion für nutzlose ItemsIn Starfield gibt es keine Zerlegen-Funktion für nutzlose Items, was zu Problemen im Inventar führt. Bethesda sollte besser planen, um dieses Problem zu vermeiden. Weiterlesen ⮕

Starfield: Fehlende Zerlegen-Funktion für nutzlose ItemsIn Starfield gibt es aktuell keine Zerlegen-Funktion für nutzlose Items, was zu Problemen im Inventar führt. Der Autor kritisiert die Planung der Entwickler und sammelt in der Zwischenzeit Credits, um sich Raumschiffe leisten zu können. Weiterlesen ⮕

Starfield-Spieler erschafft riesige Müllhalde und bringt Xbox an ihre GrenzenEin Starfield-Spieler hat über 100 Stunden allen möglichen Kram im virtuellen Universum gesammelt und eine riesige Müllhalde erschaffen, die seine Xbox an ihre Grenzen bringt. Weiterlesen ⮕