Ulreich schubst Balljungen und entschuldigt sich mit Trikotgeschenk

Sven Ulreich sorgt bei der empfindlichen Niederlage des FC Bayern in Heidenheim für einen Aufreger. Der Torhüter schubst einen Balljunge n - entschuldigt sich im Anschluss aber mit einer fairen Aktion.einen Balljunge n geschubst hatte, hat diesem im Anschluss an die Partie sein Trikot geschenkt. TV-Bilder zeigen, wie der Torhüter den Teenager umarmt und ihm sein Jersey aushändigt. Später hält der Junge das Trikot freudestrahlend in die Kamera.

Der Bayern-Torhüter war zuvor in der Schlussphase der Partie über die Werbebande hinter seinem Tor gesprungen, weil ihm offenbar kein Ball zugeworfen wurde. Ulreich schob den neben dem Ball stehenden Teenager unsanft beiseite, der Junge kam aus dem Gleichgewicht und taumelte gegen die Wand hinter ihm. Der Bayern-Torhüter sprang mit dem Ball im Arm zurück aufs Feld, um einen Abstoß auszuführen.Der FC Bayern lag zu diesem Zeitpunkt in Rückstand, Sekunden später war die 2:3-Niederlage der Münchner besiegel

Sven Ulreich FC Bayern Heidenheim Balljunge Trikotgeschenk

