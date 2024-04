Ukrainisches Dorf Robotyne durch Kämpfe schwer zerstört

Das ukrainische Dorf Robotyne im Oblast Saporischschja ist durch die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen schwer zerstört worden. "Hier gibt es kein einziges unbeschädigtes Haus mehr. Russische Terroristen zerstören alles, was sich ihnen in den Weg stellt", schreibt das ukrainische Verteidigungsministerium auf X zu einem Video , welches das Dorf aus der Luft zeigt.

+++ 11:41 Tschechischer Minister will für Ukraine gleiche militärische Unterstützung wie für Israel +++ Der tschechische Europaminister Martin Dvořák will nach der Verteidigung Israels durch mehrere Staaten gegen den iranischen Luftangriff einen vergleichbaren Einsatz für die Ukraine. "Der nächtliche Angriff des Ayatollah auf Israel wurde dank einer schnellen internationalen Reaktion und der Bereitschaft, den Luftraum zu verteidigen, erfolgreich abgewehrt.

Der Brigadegeneral Vladimir Schwedyuk ist neuer Befehlshaber der Streitkräfte des Operationskommandos West. Das gibt der Militärverband über Facebook bekannt. Schwedyuk ist seit Juni 2022 Brigadegeneral. In den Jahren 2018 bis 2019 war er Kommandeur der 59. separaten motorisierten Infanteriebrigade. Im Anschluss dann stellvertretender Befehlshaber der Streitkräfte der Ukraine. Seit März 2022 ist er Stabschef der Gruppe der Streitkräfte.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow bezeichnet die Lage an der Ostfront als angespannt. Die russischen Truppen versuchten, in den Gebieten westlich von Bachmut vorzurücken, schreibt Umerow auf Facebook. "Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes haben wir diese Pläne erfolgreich vereitelt - dank des Mutes, der Ausbildung und der Professionalität der Verteidiger.

Ukraine Russland Kämpfe Zerstörung Dorf Video

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das ist das Signal, das der Iran mit dem Angriff wirklich senden willIn der Nacht zum Sonntag griff der Iran Israel mit hunderten Raketen und Drohnen an. Der Angriff hat eine neue Qualität, so Sicherheitsexperte Nico Lange (CDU). Er schätzt, dass Israel ein ganz bestimmtes Signal senden will.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Das ist das beeindruckendste KI-Tool, das ich bisher gesehen habe und es könnte YouTube revolutionierenSprachbarrieren ade! Ihr schaut momentan noch keine französischen, peruanischen oder japanischen YouTuber? Unser Autor Jan glaubt: Das ändert sich...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Forscher warnt: Das ist das Schlimmste, das du zum Frühstück essen kannstObwohl es als beliebter Frühstücksklassiker gilt, warnt ein britischer Forscher vor einem beliebten Obst zum Frühstück. Hier liest du, was du morgens besser nicht essen solltest.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »