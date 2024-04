Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Tschernihiw

Zwei Jahre nach der Rückeroberung des Gebietes Tschernihiw im Norden der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Region besucht. 'Dank des Widerstands des Volkes ist es uns gelungen, diesem Krieg eine Wende zu geben, die Invasoren zu stoppen und sie aus unserer Heimat zu vertreiben', sagte der Staatschef am Freitag in der Gebietshauptstadt Tschernihiw . Doch die Region an der Grenze zu Russland und Belarus leide weiter unter Artilleriebeschuss .

Etwa 15 000 Menschen lebten unmittelbar an der Grenze, Russland habe sie im vergangenen Jahr mit 15 000 Granaten beschossen, schrieb Selenskyj auf dem Portal X (früher Twitter). Er besuchte nach Angaben seines Präsidialamtes auch neu angelegte militärische Befestigungsanlagen, mit denen die ukrainische Armee einen möglichen zweiten Vorstoß russischer Truppen zu stoppen hofft. Zu Beginn des Angriffskrieges im Februar 2022 war die russische Armee auch durch diese Region in Richtung Kiew vorgerückt

Ukraine Tschernihiw Präsident Selenskyj Russland Artilleriebeschuss Militärische Befestigungsanlagen

