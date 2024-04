Ukrainischer Präsident offen für US-Waffenhilfe auf Kredit

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen für das Angebot künftiger US- Waffenhilfe auf Kredit gezeigt. «Wir werden jede Option akzeptieren», sagte Selenskyj in einem Interview im ukrainischen Fernsehen dazu. Die USA sind mit Waffenhilfe n über umgerechnet 40 Milliarden Euro militärisch der wichtigste Verbündete der Ukraine bei ihrer Abwehr des russischen Angriffskriegs.

Allerdings liegt weitere Rüstungshilfe derzeit wegen eines innenpolitischen Streits zwischen Demokraten und Republikanern im US-Parlament auf Eis. Die Ukraine ist deswegen auf dem Schlachtfeld ins Hintertreffen geraten und verliert an Boden gegen die russischen Besatzungstruppen. Nach Angaben Selenskyjs gibt es für die Ukraine keine Wahl: Sie müsse jedes Angebot akzeptieren, um siegen und überleben zu können. Wenn er entscheiden müsse, ob er das Paket jetzt auf Kredit oder in einem Jahr quasi gratis bekomme, würde er es sofort auf Kredit nehmen, sagte der ukrainische Staatsche

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj USA Waffenhilfe Kredit Russland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Selenskyj offen für US-Waffenhilfe auf KreditDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen für das Angebot einer US-Waffenhilfe auf Kredit gezeigt. Die USA sind der wichtigste Verbündete der Ukraine bei ihrer Abwehr des russischen Angriffskriegs. Allerdings liegt weitere Rüstungshilfe derzeit wegen eines innenpolitischen Streits zwischen Demokraten und Republikanern in den USA auf Eis.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 23:22 Selenskyj offen für US-Waffenhilfe auf Kredit +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine offen für künftige US-Waffenhilfe auf KreditDie Ukraine ist aufgrund ausbleibender US-Militärhilfe zusätzlich in Not. Der ukrainische Präsident Selenskyj zeigt sich offen für künftige US-Waffenhilfe auf Kredit.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Pellegrini wird neuer slowakischer Präsident - Pro-ukrainischer Kandidat unterliegtIn der Slowakei hat der populistische Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini die Stichwahl um das Präsidentenamt nach Auszählung fast aller Stimmen gegen den

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident hofft auf Friedensgipfel in der SchweizDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf einen Friedensgipfel in der Schweiz mit der Bundespräsidentin Viola Amherd. Es wird erwartet, dass 80 bis 100 Länder teilnehmen werden. Russland hat erklärt, dass ein solches Treffen sinnlos wäre, wenn es nicht daran teilnimmt. In der Zwischenzeit wurden im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Donezk mindestens fünf Zivilisten durch russischen Artilleriebeschuss getötet.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident entlässt Oberbefehlshaber der StreitkräfteTagelang hatte der Machtkampf zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, die Schlagzeilen beherrscht. Nun kam das, was sich bereits abzeichnete: Saluschnyj wurde entlassen. Immerhin geben sich die beiden Widersacher am Ende doch versöhnlich. Das Büro des Präsidenten veröffentlichte ein Foto der beiden, wie sie einander die Hand geben und in die Kamera lächeln. Später wurde bekannt, dass Selenskyj den bisherigen Armeechef als einen „Helden der Ukraine“ auszeichnete. Auf Selenskyjs Account bei X wurden Fotos und ein Video von der Zeremonie gepostet, in der auch andere Soldaten geehrt wurden.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »