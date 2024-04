Ukrainischer Präsident hofft auf Friedensgipfel in der Schweiz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass die Bundespräsidentin der Schweiz , Viola Amherd , und er schon in den nächsten Tagen ein Datum für einen Friedensgipfel in der Schweiz festlegen können. "Wir gehen davon aus, dass wir 80 bis 100 Länder dabei haben werden", so Selenskyi im ukrainischen Fernsehen. Das sei die Zahl von Ländern, von denen er glaube, dass sie in der Lage sein würden, zumindest zu versuchen, Russland zu einem fairen Frieden zu bewegen.

Von russischer Seite hieß es, ein solches Treffen sei sinnlos, wenn es nicht daran teilnehme. Kiew plant den globalen Friedensgipfel schon seit einer Weile und hatte erklärt, dass Russland nicht eingeladen werden würde. Im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Donezk sind durch russischen Artilleriebeschuss offiziellen Angaben nach mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern im Landkreis Pokrowsk sei auch eine Minderjährige, teilt die ukrainische Staatsanwaltschaft des Gebiets mit

Ukraine Russland Friedensgipfel Schweiz Wolodymyr Selenskyj Viola Amherd Donezk Artilleriebeschuss

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukrainischer Präsident Selenskyj entmutigt: „Wir versuchen, einen Weg zu finden, uns nicht zurückzuziehen“In einem neuen Interview äußerte der ukrainische Präsident seine Frustration über die nachlassende Unterstützung durch den Westen im Krieg mit Russland.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident warnt vor Rückzug: »Ohne US-Militärhilfe müssen wir uns Schritt für Schritt zurückziehen«Wolodymyr Selenskyj klagt über Verzögerungen bei der Verabschiedung eines weiteren amerikanischen Militärhilfepakets. Man habe bereits ein halbes Jahr verloren, so der ukrainische Präsident.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident erwartet Macron zu BesuchDer ukrainische Präsident Selenskyj erwartet seinen französischen Amtskollegen Macron zu einem baldigen Besuch in der Ukraine. Europas Waffenimporte haben sich einer Studie zufolge in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt, was auch auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident sieht erweiterte Reichweite von Kampfdrohnen als wichtige militärische StärkungDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont in einer Videobotschaft, dass die erweiterte Reichweite von Kampfdrohnen eine wichtige militärische Stärkung für die Ukraine darstellt. Er verweist auf erfolgreiche Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Raffinerien im Hinterland des Feindes.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident senkt das Einberufungsalter für ReservistenDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zugestimmt, dass Reservisten bereits ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden können. Damit ist eine Einberufung von zwei weiteren Jahrgängen für den laufenden Krieg mit Russland möglich.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 17:50 Ukrainischer Ex-Präsident will erneut kandidieren +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »