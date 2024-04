Ukrainischer Präsident entlässt Oberbefehlshaber der Streitkräfte

Ukraine,Präsident,Streitkräfte

Tagelang hatte der Machtkampf zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, die Schlagzeilen beherrscht. Nun kam das, was sich bereits abzeichnete: Saluschnyj wurde entlassen. Immerhin geben sich die beiden Widersacher am Ende doch versöhnlich. Das Büro des Präsidenten veröffentlichte ein Foto der beiden, wie sie einander die Hand geben und in die Kamera lächeln. Später wurde bekannt, dass Selenskyj den bisherigen Armeechef als einen „Helden der Ukraine“ auszeichnete. Auf Selenskyjs Account bei X wurden Fotos und ein Video von der Zeremonie gepostet, in der auch andere Soldaten geehrt wurden.