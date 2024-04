Ukrainischer Präsident bittet westliche Verbündete um Hilfe gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts befürchteter neuer russischer Offensiven die westlichen Verbündeten erneut mit Nachdruck um Hilfe für einen Sieg des Landes gebeten. 'Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Das ist eine historische Chance für die Ukraine, den russischen Revanchismus zu durchkreuzen, und wir müssen sie ergreifen', sagte Selenskyj in seiner in Kiew am Mittwoch verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

Der Ukraine sei klar, was Russland vorhabe und wozu das Land Soldaten rekrutiere, sagte der Präsident, ohne Details zu nennen. Experten erwarten, dass Russland einen neuen Großangriff planen könnte, um nicht nur die bisher teils besetzten ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson komplett unter Moskaus Kontrolle zu bringen. Die russische Armee könnte auch versuchen, die Regionen Charkiw und Odessa zu annektieren

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukrainischer Präsident Selenskyj sieht keinen Bedarf für 500.000 zusätzliche Soldaten gegen RusslandDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht keinen Bedarf, die ursprünglich anvisierten 500.000 Soldaten für den Kampf gegen Russlands Angriffskrieg einzuziehen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Ukrainischer Abwehrkampf gegen Russland: »So werden wir nicht lange durchhalten können«Es mangelt an Waffen und Munition, überall fehlen Soldaten, an Gegenschläge ist kaum noch zu denken: Im dritten Kriegsjahr ist die Ukraine in der Defensive. Droht jetzt der russische Durchbruch an der Front?

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident sieht erweiterte Reichweite von Kampfdrohnen als wichtige militärische StärkungDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont in einer Videobotschaft, dass die erweiterte Reichweite von Kampfdrohnen eine wichtige militärische Stärkung für die Ukraine darstellt. Er verweist auf erfolgreiche Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Raffinerien im Hinterland des Feindes.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident erwartet Macron zu BesuchDer ukrainische Präsident Selenskyj erwartet seinen französischen Amtskollegen Macron zu einem baldigen Besuch in der Ukraine. Europas Waffenimporte haben sich einer Studie zufolge in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt, was auch auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 17:50 Ukrainischer Ex-Präsident will erneut kandidieren +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukrainischer Präsident senkt das Einberufungsalter für ReservistenDer ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zugestimmt, dass Reservisten bereits ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden können. Damit ist eine Einberufung von zwei weiteren Jahrgängen für den laufenden Krieg mit Russland möglich.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »