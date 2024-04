Ukrainischer Militärgeheimdienstchef hofft auf Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

Der ukrainische Militärgeheimdienst chef Kyrylo Budanow hofft weiter auf die von Deutschland bisher abgelehnte Lieferung der Marschflugkörper vom Typ Taurus im Kampf gegen die russische Invasion . 'Der Taurus würde unser Leben sicherlich einfacher machen', sagte der Chef des Militärgeheimdienst es HUR in einem Interview der ARD. 'Um Kommandozentralen zu treffen, um einige sehr wichtige Ziele zu treffen, ist es eine ausgezeichnete Waffe.

' Auch die russische Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim bleibe ein wichtiges Ziel für die Ukraine: 'Die Brücke wird schwer bewacht und verteidigt. Aber alle arbeiten an diesem Thema.' Budanow bestätigte in dem am Sonntag veröffentlichten Interview auch Informationen, nach denen die Ukraine im Frühjahr oder im Sommer mit einer neuen russischen Offensive rechne - besonders im Gebiet Donbas

Ukraine Militärgeheimdienst Taurus Marschflugkörper Deutschland Russland Invasion Brücke Krim Offensive Donbass

