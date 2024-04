Ukrainische Zivilisten errichten Verteidigungsanlagen in der Region Tschernihiw

Nicht nur Soldaten , auch ukrainische Zivilisten arbeiten unermüdlich an der Verteidigung ihres Vaterlandes: Mitarbeiter einer Baufirma errichten in der Region Tschernihiw befestigte Schützengräben.»Wir stehen hier an der Verteidigungslinie, die von Soldaten besetzt wird. Etwas weiter vor uns befindet sich eine weitere Linie aus sogenannten Drachenzähnen.

Das sind pyramidenförmige Panzersperren aus Stahlbeton, die feindliches Militärgerät aufhalten sollen, das es geschafft hat, bis hierhin durchzukommen.« Ein Panzerabwehrgraben komplettiert die dreistufige Verteidigungslinie, die von einem Kontrollbunker aus überwacht wird. In der Gegend im Norden der Ukraine, gibt es derzeit zwar keine Bodengefechte. Doch die Ukraine errichtet im ganzen Land fieberhaft Anlagen, die die russischen Truppen an einem erneuten Einmarsch tief ins Land hinein hindern solle

