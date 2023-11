Ukrainische Streumunition setzt russische Armee unter Druck

Im Osten der Ukraine toben schwere Gefechte, russische Truppen setzen die Verteidiger unter Druck. Doch an einem anderen, wenig beachteten Frontabschnitt sind die Ukrainer in der Offensive. Was in der Nacht im Ukraine-Krieg passiert ist.Russischer Ausbilder verrät, welche ukrainische Waffe den Truppen derzeit stark zusetzt Auf X (ehemals Twitter) zitiert der Militärblog „Wartranslated“ einen Bericht, nach dem ukrainische Streumunition sehr effektiv gegen die russische Armee eingesetzt wird.

EinAusbilder der Storm-Z-Einheiten hat demnach berichtet, dass diese Munition viele Russen verletzte und töte. Die Krankenhäuser seien mit Opfern der Angriffe überfüllt, so der Ausbilder. Und weiter: Russische Soldaten werden zurück in den Kampf geschickt, obwohl noch Schrapnelle in ihren Körpern stecken. Die Einschläge der Streumunition mache zudem die Evakuierung russischer Soldaten schwierig und treffe russische Nachschublinien empfindlich. „Die generelle Situation an der Front besteht natürlich aus vielen verschiedenen Faktoren“, so der Ausbilder

BERLİNERZEİTUNG: General Harald Kujat: Russische Armee hat sich aufgerappelt, Offensive der Ukraine gescheitertEin Video des ehemaligen Nato-Generals HaraldKujat geht viral. Der Militär sagt, dass die Ukraine mit der Sommeroffensive gescheitert sei. Eine Analyse. Krieg Russland

FN_NACHRİCHTEN: AKTIE IM FOKUS: Studiendetails von Novo Nordisk setzen FMC erneut unter DruckFRANKFURT (dpa-AFX) - Fresenius Medical Care (FMC) leiden am Montag abermals unter dem Erfolg des Abnehmmittels Wegovy von Novo Nordisk . Auf Tradegate verloren die Papiere des Dialysekonzerns vorbörslich

FN_NACHRİCHTEN: Negative Konjunkturerwartung: / Kupferverarbeitende Industrie unter Druck / Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor AbwanderungDüsseldorf (ots) - 'Jetzt haben wir es wiederum schwarz auf weiß' kommentiert Rolf Werner, Vorstandsvorsitzender des Kupferverband e.V., den neuesten Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft

FN_NACHRİCHTEN: AKTIE IM FOKUS: Puma bleibt unter Druck - Citigroup: Steht vor HerausforderungenFRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben am Montag an ihre zum Wochenschluss erlittenen Kursverluste angeknüpft. Die Papiere des Sportartikelherstellers fielen um 2,8 Prozent auf 52,86 Euro und

BOERSEONLİNE: Ölpreise unter Druck: Saudi-Arabiens Ölminister widerspricht Konjunktur-PessimismusDie Stimmung am Rohölmarkt ist weiterhin durch Konjunktur-Skepsis geprägt. Saudi-Arabiens Ölminister widerspricht jedoch dem Konjunktur-Pessimismus und macht Spekulanten für die fallenden Ölpreise verantwortlich.

ZDFHEUTE: Israelische Armee führt Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Razzia im Al-Schifa Krankenhaus in Gaza durchgeführt. Es handle sich um eine gezielte Operation gegen die Hamas.

