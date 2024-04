Ukrainische Streitkräfte wehren Angriffe der russischen Truppen ab

Die ukrainischen Streitkräfte haben am gestrigen Tag laut eigenen Angaben reihenweise Angriffe der russischen Truppen an der gesamten Front abgewehrt. Insgesamt seien es bis zum Abend 50 gewesen, heißt es vom Generalstab. Allein 16 Attacken sollen im Gebiet Nowopawliwka stattgefunden haben, zehn in der Region Bachmut. Im Gebiet Lyman seien es sieben gewesen, heißt es von der Armee. In der Siedlung Terna in der Region Donezk habe es Durchbruchsversuche gegeben.

Keine Offensivoperationen sollen hingegen im Gebiet Kupjansk verzeichnet worden sein.Das Momentum in dem Krieg verschiebt sich zuletzt zu Lasten der Ukraine, da die Regierung in Kiew mit einer Verlangsamung der Militärhilfe aus dem Westen insbesondere aus den USA kämpfen muss. "Die Situation ist schwierig, aber dennoch stabilisiert", sagt Selenskyj in einem TV-Interview. "Der Feind rückt nicht vor: Wenn er einen Schritt vorwärts macht, wird er von uns zurückgeschlagen, und er zieht sich zurüc

