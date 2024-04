Ukrainische Spezialeinheiten vereiteln russischen Plan für neuen Kontrollposten

Im Süden der Ukraine wollten russische Truppen auf besetztem ukrainischen Territorium offenbar einen neuen militär ischen Kontrollposten sowie zusätzliche Befestigungen errichten. Der Plan wurde jedoch von ukrainischen Spezialeinheiten vereitelt, wie der Pressedienst der Spezial-Einsatztruppen auf Facebook mitteilte. Demnach übermittelten die Spezialeinheiten die Koordinaten an die Raketen- und Artillerieeinheit der ukrainischen Armee.

Daraufhin feuerte das ukrainische Militär mit amerikanischen Himars-Raketen auf die russischen Truppen. Ein Video, das von Spezialeinheiten veröffentlicht wurde, zeigt die Ankunft der Rakete. Laut der Mitteilung wurden bei dem Himars-Schlag 14 russische Soldaten getötet sowie sieben weitere verletzt

Ukraine Russland Militär Kontrollposten Spezialeinheiten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



innsalzach24 / 🏆 70. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spezialeinheiten beenden Eigengefährdungslage auf BlumenfeldKamen (ots) Am Montag (25.03.2024) kam es in Kamen im Bereich Schattweg/Unnaer Straße zu einer Eigengefährdungslage. Gegen 15.50 Uhr geriet

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

„Counter Terrorism Exercise“: Spezialeinheiten proben in Bayern den gruseligen ErnstfallDas Spezialeinsatzkommando (SEK) in Deutschland ist eine hochspezialisierte Polizeieinheit, die für besonders gefährliche und schwierige Situationen zuständig ist. Die Polizei jedes deutschen Bundeslandes verfügt über mindestens ein Spezialeinsatzkommando.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Counter Terrorism Exercise“: Spezialeinheiten proben in Bayern den gruseligen ErnstfallDas Spezialeinsatzkommando (SEK) in Deutschland ist eine hochspezialisierte Polizeieinheit, die für besonders gefährliche und schwierige Situationen zuständig ist. Die Polizei jedes deutschen Bundeslandes verfügt über mindestens ein Spezialeinsatzkommando.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Innenminister Herrmann zur länderübergreifenden Großübung der Spezialeinheiten mit mehr als 2.000 Kräften aus Deutschland und ÖsterreichLänderübergreifende Großübung der Spezialeinheiten mit mehr als 2.000 Kräften aus Deutschland und Österreich: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zieht

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Counter Terrorism Exercise - Spezialeinheiten aus Deutschland und Österreich probten den ErnstfallMittelfranken/Oberpfalz (ots) Unter dem Titel 'Counter Terrorism Exercise' (CTE 2024) fand am Wochenende (16./17.03.2024) eine vom Polizeipräsidium

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

7 Day Bone Broth Diet Plan Lose 10 Pounds With Free Meal PlanAre you looking for a simple and effective way to lose weight and improve your overall health? Look no further than the 7-day bone broth diet plan.

Herkunft: bodyhiitworkout - 🏆 38. / 63 Weiterlesen »