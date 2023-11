Ukrainische Soldaten kämpfen um Brückenkopf am Fluss Dnipro

Ukrainische Soldaten versuchen mit aller Kraft, den Brückenkopf am südlichen Ufer des Flusses Dnipro zu halten. Dabei stehen sie vor der Schwierigkeit, jede Patrone Munition – und jeden verwundeten Kameraden – mit kleinen Schlauchbooten über den mächtigen Fluss transportieren zu müssen.

BILD: Ukraine errichtet neuen Brückenkopf südlich der Flüsse Dnipro und KonkaUkraine Marine-Soldaten haben im Ort Krynky, südlich der Flüsse Dnipro und Konka, einen neuen Brückenkopf, nur 70 Kilometer nördlich der Krim, errichtet. Russland tauschte seinen Kommandeur für die Region aus, um den Angriff zurückzuschlagen.

TAGESSPIEGEL: Britischer Geheimdienstbericht: Russische Armee gerät am Fluss Dnipro verstärkt unter DruckUkraine vermeldet „erfolgreichen“ Angriff auf russische Luftabwehr + Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr durchleiten + Verteidigungsausgaben Russlands steigen rapide an + Der Newsblog.

RPONLINE: Afrika: Abenteuer am Fluss SambesiDie Tierpopulationen an den Ufern des viertgrößten Flusses Afrikas erholen sich zusehends von der zügellosen Wilderei in den vergangenen Jahrzehnten. Davon können sich auch Touristen bei Safaris per Boot und per Jeep überzeugen.

NTVDE: Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 19:59 Moskau-treues Gericht in besetztem Gebiet verhängt harte Urteile gegen ukrainische Soldaten +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

BILD: Israelische Soldaten im Gazastreifen getötetBei Kämpfen mit der Terror-Grupep Hamas im Gazastreifen sind nach Angaben der Armee 13 israelische Soldaten getötet worden.

