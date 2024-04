Ukrainische Drohne schlägt in russischer Fabrik ein

Kiew attackiert eine Drohnenfabrik tief in Russland mit einem umgebauten Kleinflugzeug. Das große Russland bietet nicht mehr genug Raum, lohnende Ziele vor den Ukraine rn zu verstecken. Böse Überraschung für Wladimir Putin: Eine ukrainische Kampfdrohne ist im Herzen einer russischen Drohnenfabrik eingeschlagen. Die Anlage befindet sich 1300 Kilometer hinter der Front in Jelabuga, Tatarstan.

Nach ukrainischen Angaben sollen diese Drohnen sogar Entfernungen von bis zu 3000 Kilometern zurücklegen können – damit können Ziele in ganz Russland erreicht werden. Damit ist der Krieg im Herzen Russlands angekommen – die Reichweite der Drohne ist weit höher als die des Marschflugkörpers Taurus. Spannend ist, wie Kiew diese Leistung hinbekommen hat. Für den Einsatz wurde ein Kleinflugzeug verwendet, das auf Drohnenbetrieb umgebaut worden war. Basis ist ein Leichtflugzeug vom Typ Aeroprakt A-22 Foxbat. Foxbat – eine Fledermausart – war auch der Nato-Name der MIG 2

