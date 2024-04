Ukraine zerstört Kampfflugzeuge bei Drohnenangriff auf russischen Militärflugplatz

Bei einem Drohnenangriff auf den Militärflugplatz Morosowsk im südrussischen Gebiet Rostow hat die Ukraine eigenen Medienberichten zufolge ein halbes Dutzend Kampfflugzeuge am Boden zerstört. „Es wurden mindestens sechs Kampfflugzeuge der Russischen Föderation vernichtet und weitere acht beschädigt“, berichteten übereinstimmend mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Informanten in Sicherheitskreisen. Zudem seien mindestens 20 russische Soldaten entweder getötet oder verletzt worden.

Der Angriff sei dabei vom ukrainischen Geheimdienst SBU durchgeführt worden. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es zunächst nicht. Der Militärflugplatz befindet sich gut 270 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Zuvor hatte bereits der Gouverneur des Rostower Gebiets, Wassili Golubew, über einen „massiven Drohnenangriff“ informiert. Mehr als 40 Drohnen seien in Rostow von der eigenen Luftabwehr abgeschossen worden, hieß es von russischer Seit

Ukraine Drohnenangriff Militärflugplatz Russland Kampfflugzeuge

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg: Massiver Drohnenangriff auf russischen MilitärflugplatzDer russische Angriffskrieg auf die Ukraine betrifft immer wieder auch russische Grenzregionen. In der Nacht zum Freitag kam es erneut zu einem ukrainischen Angriff auf Militärinfrastruktur in dem Gebiet.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Attacken im Grenzgebiet: Russland meldet großen Drohnenangriff – Videos zeigen Explosion bei MilitärflugplatzImmer häufiger greift die Ukraine militärische Stellungen auf russischer Seite an. Nun will Russland Dutzende Drohnen abgefangen haben. Lokale Akteure berichten hingegen von empfindlichen Treffern.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Ukraine greift russische Grenzregion mit Drohnen anIn der Nacht griff die Ukraine die russische Grenzregion Rostow mit Dutzenden Drohnen an - und das laut eigenen Angaben äußerst erfolgreich. Ein russischer Militärflugplatz soll getroffen worden sein. Bei einem Drohnenangriff auf den Militärflugplatz Morosowsk im südrussischen Gebiet Rostow hat die Ukraine eigenen Medienberichten zufolge ein halbes Dutzend Kampfflugzeuge am Boden zerstört.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 04:52 Russischer Militärflugplatz in Rostow am Don angegriffen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Invasion Tag 754: Wie viele Kampfflugzeuge hat Russland?Bundesregierung erkennt Wahlsieg von Putin „nicht als rechtmäßig“ an, Schröder stellt sich hinter Scholz in Taurus-Frage. Der Nachrichtenüberblick am Abend.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff legt russische Ölraffinerie lahmDer Internationale Währungsfond (IWF) hat eine 880-Millionen-Dollar-Hilfe für die Ukraine genehmigt. In der Nacht gab es mehrere Drohnenangriffe auf russische Ökraffinierien – eine stand danach in Flammen. Alle News zum Krieg gegen die Ukraine im Live-Ticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »