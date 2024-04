Ukraine verstärkt Produktion von Drohnen für den Krieg gegen Russland

Mehr als zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs wird die Produktion von Drohnen für die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj immer wichtiger. Insbesondere Kampfdrohnen zeigten «bemerkenswerte Ergebnisse bei der Zerstörung von Russlands militärischem Potenzial im Hinterland», sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er habe deshalb ein weiteres Treffen mit Vertretern aus Regierung und Militär gehabt.

«Unsere Verteidigungsindustrie muss genau das produzieren, was der Krieg erfordert», führte der Staatschef aus. «Drohnen werden offensichtlich einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg in diesem Krieg sein.» Die ukrainische Armee hat in den vergangenen Wochen mit ihren Drohnen verstärkt russische Ölraffinerien auch weit hinter der Front angegriffen. Kiew betont dabei, dass diese aus militärischer Sicht legitime Ziele seien, weil so der Nachschub an Treibstoff für die russische Armee ausgebremst werden sol

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russland: Ukraine setzt Drohnen im Krieg ein, Russland fängt Raketen und Drohnen abDer Einsatz von Drohnen jeder Größe ist die wichtigste militärische Neuerung in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Seit einigen Wochen schlägt Kiew zurück mit Treffern weit im russischen Hinterland.halten die Moskauer Führung während der Präsidentenwahl in Atem.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 06:19 Russland: Ukrainische Drohnen über Moskau abgewehrt +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 15:26 Russland nutzt offenbar kabelgebundene Kamikaze-Drohnen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 19:51 Russland versucht Drohnen abzuwehren - Ukraine trifft dank künstlicher Intelligenz trotzdem +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Drohnenproduktion in der Ukraine boomtDie Ukraine baut immer mehr Drohnen und will die Produktion weiter hochfahren. Im Krieg gegen Russland spielen Drohnen eine immer wichtigere Rolle - ein Innovationskampf.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Putins Panzer chancenlos gegen billige DrohnenInmitten des Ukraine-Konflikts erleben wir eine unerwartete Rückkehr: sowjetische T-62 Panzer. Mit enormen Verlusten an Soldaten und Ausrüstung greifen Russland und die Ukraine auf alte Technologien zurück.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »