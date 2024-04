Ukraine senkt Mindestalter für Reservisten

Die Ukraine senkt das Mindestalter für Reservisten von 27 auf 25 Jahre. Damit könnten mehr junge Männer eingezogen werden. Ausgehend von den Geburtenziffern Ende der 1990er-Jahre könnten damit gut 400.

000 weitere Männer zur Verteidigung gegen die russischen Angreifer eingezogen werden.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bodentruppen für die Ukraine: Bodentruppen für die UkraineZu Beginn des Kriegs in der Ukraine wollte Frankreichs Präsident noch den Vermittler geben, inzwischen provoziert er offene Drohungen aus Moskau. Das hat ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Ukraine-Invasion Tag 748: Das ist die Drohne, die der Ukraine Erfolge auf dem Meer beschertPutin-Gegner greifen russische Grenzgebiete nahe der Ukraine an. Selenskyj: Lage an der Front hat sich gebessert. Der Nachrichtenüberblick am Abend.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 21:37 Selenskyj: Putin wälzt die Schuld für Terrorakt auf die Ukraine ab +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine senkt Alter für Einberufung von ReservistenKIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach langem Zögern zugestimmt, dass Reservisten bereits ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden können. Bislang waren es 27 Jahre.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Ukraine senkt Alter für Einberufung von ReservistenKiew - Nach längerem Zögern stimmte der ukrainische Präsident Selenskyj einer Absenkung des Reservistenalters zu. Damit könnten zwei weitere Jahrgänge junger Männer zum Kriegsdienst eingezogen werden.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Ukraine senkt Alter für Einberufung von ReservistenSoldaten der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte und freiwillige Militäreinheiten der Streitkräfte nehmen an einer Militärübung in einem Stadtpark in Kiew teil.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »