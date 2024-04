Ukraine plant Zerstörung der Kertsch-Brücke

Die Zerstörung der Kertsch-Brücke zwischen der Halbinsel Krim und Russland ist eines der wichtigsten Ziele der Ukraine . Nun nannte Kiew einen konkreten Zeitpunkt. Kertsch-Brücke , die das russische Festland mit der seit 2014 von Russland besetzten Halbinsel Krim verbindet, ist sie eine wichtige militärische Versorgungsroute. Zugleich symbolisiert sie die russische Herrschaft über die Halbinsel. Dem ukrainischen Geheimdienst zufolge steht die Zerstörung der Brücke kurz bevor.

„Wir werden die Brücke in der ersten Hälfte von 2024 zerstören“, sagte ein Beamter des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR gegenüber der britischen Zeitung. Der Beamte, der den Zeitraum nannte, ist zuversichtlich. Man habe bereits ein Großteil der Mittel angesammelt, um eine Zerstörung der Brücke herbeizuführen. Offenbar ist der Plan hierzu schon am Laufen, womit man darauf abziele, die Marine-Präsenz von Russland im Schwarzen Meer zu „minimieren“: Abgesegnet von Staatschef persönlich

