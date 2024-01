Ukraine plant keine Einberufung von Frauen oder Lotterie für militärische Mobilisierung

Ein ukrainischer Gesetzentwurf zur militärischen Mobilisierung sieht nach offiziellen Angaben weder die Einberufung von Frauen noch eine Lotterie vor. Die Reform der Wehrpflicht stößt jedoch auf Kritik. Die Ukraine will die Angriffe Russlands nicht unbeantwortet lassen.





Deutschland verpasst Gruppensieg bei Handball-WM der FrauenDeutschland hat den Gruppensieg bei der Handball-WM der Frauen knapp verpasst. Im abschließenden Spiel gegen Dänemark verliert das deutsche Team erstmalig und zieht somit als Zweiter ins Viertelfinale ein.

Nach Sieg gegen Dänemark: DFB-Frauen auf Olympia-KursDie DFB-Frauen haben sich mit dem Sieg über Dänemark alle Chancen auf die Olympia-Qualifikation offen gehalten. Alle Highlights mit dem Live-Kommentar von Claudia Neumann.

Fußball-Frauen-Bundesliga: Wolfsburg mit Pflichtsieg gegen ZebrasWolfsburg hat gegen Schlusslicht MSV Duisburg nichts anbrennen lassen. Bereits vor der Pause sorgten Pajor und Kalma für die frühe Entscheidung.

Skispringen: DSV-Frauen springen in Garmisch-Partenkirchen hinterherBei der Premiere der neuen 'Two Nights Tour' haben die deutschen Skispringerinnen nicht um den Sieg kämpfen können. Den sicherte sich eine Slowenin.

Warum verlieben wir uns in unerreichbare Männer und Frauen?Warum verlieben wir uns in unerreichbare Männer und Frauen? Was macht sie so attraktiv? Wie du dein negatives Liebesmuster durchbrechen kannst und wieder happy wirst!

Neue Mobilisierungsregeln in der Ukraine: Kein Krieg, zumindest für ReicheBisher hängen Militärberufungen in der Ukraine nicht vom Einkommen ab. Doch die Regierungspartei denkt darüber nach, das zu ändern.

