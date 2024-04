Ukraine offen für künftige US-Waffenhilfe auf Kredit

Die ukrainische 152-mm-Panzerhaubitze Dana feuert auf russische Stellungen in der Region Donezk. Ausbleibende US-Militärhilfe bringt die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskrieg s zusätzlich in Not. Der Präsident überrascht mit einem Vorschlag. Die Geschehnisse der Nacht im Überblick. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen für das Angebot künftiger US-Waffenhilfe auf Kredit gezeigt.

„Wir werden jede Option akzeptieren“, sagte Selenskyj in einem Interview im ukrainischen Fernsehen dazu. Die USA sind mit Waffenhilfen über umgerechnet 40 Milliarden Euro militärisch der wichtigste Verbündete der Ukraine bei ihrer Abwehr des russischen Angriffskriegs. Allerdings liegt weitere Rüstungshilfe derzeit wegen eines innenpolitischen Streits zwischen Demokraten und Republikanern im US-Parlament auf Ei

Ukraine US-Waffenhilfe Kredit Russland Angriffskrieg

