Ukraine: Mangel an Soldaten an der Frontlinie

Die langwierige Natur des Krieges, begrenzte Möglichkeiten für die Rotation von Soldaten an der Kontaktlinie, Lücken in der Gesetzgebung, die es zu umgehen scheinen, reduzieren die Motivation der Bürger erheblich, beim Militär zu dienen", sagte er dem britischen Magazin. Der Militärpsychologe Andriy Kozinchuk, der auch als Offizier an der Frontlinie dient, teilt diese Einschätzung. "Uns gehen die Leute an der Front aus", sagte Kozinchuk zu DW. "Sie sterben, werden verstümmelt, krank oder alt.

" "Drei Soldaten in meinem Bataillon wurden nach Hause geschickt, weil sie 60 Jahre alt geworden sind", sagte Kozinchuk. "Ich selbst bin derzeit im Krankenhaus. Es mangelt an Kämpfern. Ohne Menschen werden wir nichts tun können, auch wenn wir moderne Drohnen, Panzer und Flugzeuge haben. Sie werden von Menschen kontrolliert." Auch andere Kommandeure haben öffentlich erklärt, dass die Armee erweitert, ihre Einheiten gestärkt und eine Rotation ermöglicht werden muss. Militärpersonal sagt, dass ein Problem darin besteht, dass es kein klares Datum für die Demobilisierung von Soldaten gibt, die nun seit über anderthalb Jahren gedient haben

NWNEWS: Mangel an Medikamenten: So alarmierend ist die Lage in Gütersloher ApothekenEs wird mit mehr Infekten gerechnet, gleichzeitig lassen sich weniger Menschen gegen Grippe impfen. Besonders Antibiotika sind Mangel ware.

NETZPOLİTİK_ORG: „Gefahr für nationale Sicherheit“: Datenhändler verscherbeln Daten von US-SoldatenDer unkontrollierte Datenhandel ist auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit, sagen Forscher:innen. Data Broker aus den USA verkaufen für wenige Cent sensible Informationen über Angehörige des Militärs und kontrollieren kaum, wer die Daten kauft.

FN_NACHRİCHTEN: Mindestens 44 israelische Soldaten im Gazastreifen getötetGaza - Nach Angaben der israelischen Streitkräfte sind zwei weitere Soldaten bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen getötet worden. Die Gesamtzahl der gefallenen israelischen Soldaten bei der Bodenoperation

ZDF: Annalena Baerbock: Die Außenministerin im AmtFast ein Jahr lang hat das ZDF die erste Außenministerin Deutschlands beobachtet, ist ihr auf Reisen gefolgt und hat Weggefährten und Kritiker interviewt: „Mensch Baerbock! Die undiplomatische Diplomatin“ Heute Abend, 20.15 Uhr. Oder jetzt schon hier:

BERLİNERZEİTUNG: General Harald Kujat: Russische Armee hat sich aufgerappelt, Offensive der Ukraine gescheitertEin Video des ehemaligen Nato-Generals HaraldKujat geht viral. Der Militär sagt, dass die Ukraine mit der Sommeroffensive gescheitert sei. Eine Analyse. Krieg Russland

DERSPİEGEL: Deutschland unterstützt Ukraine mit zusätzlichen Milliarden für WaffenLaut Verteidigungsministerium fehlen für das kommende Jahr 5,2 Milliarden Euro, um Waffen für die Ukraine zu beschaffen. Nun lenkt das Finanzressort ein, wie ein dem SPIEGEL vorliegendes Papier zeigt.

