Ukraine-Krieg: Reservistenalter wird gesenkt

Nach längerem Zögern stimmte der ukrainische Präsident Selenskyj einer Absenkung des Reservistenalters zu. Damit könnten zwei weitere Jahrgänge junger Männer zum Kriegsdienst eingezogen werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach langem Zögern zugestimmt, dass Reservisten bereits ab einem Alter von 25 Jahren eingezogen werden können. Bislang waren es 27 Jahre. Damit ist eine Einberufung von zwei weiteren Jahrgängen für den laufenden Krieg mit Russland möglich.

Am Dienstag wurde der entsprechende Eintrag auf der Parlamentsseite veröffentlicht. Selenskyj hatte sich vor der Entscheidung neun Monate Bedenkzeit genommen. Die Regierung hat nach der noch ausstehenden Publikation der Novelle im Amtsblatt ein halbes Jahr Zeit, diese umzusetze

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 22:14 Nouripour sieht Gesprächsbedarf in der SPD zu Haltung im Ukraine-Krieg +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Der Ukraine-Krieg und der Gaza-Krieg verfolgen Scholz auch in SlowenienKaum mehr als eine halbe Stunde brauchen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der slowenische Ministerpräsident Robert Golob für ihr Vier-Augen-Gespräch auf Schloss Brdo bei Ljubljana. Sie sind sich in fast allem einig – nur in einer wichtigen weltpolitischen Frage nicht.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Putin droht der Ukraine: Was bedeutet der Anschlag in der „Crocus City Hall“ für den Krieg?Moskau will vom „Islamischen Staat“ nichts wissen und sieht Kiew hinter dem Anschlag. Wird das den Kriegsverlauf beeinflussen? Zwei Experten nennen mögliche Szenarien.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 10:25 Ukraine: Gesicht des Putin-Gesandten bei UN verkörpert Krieg +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 11:08 Orban: Kein Ukraine-Krieg mit Trump als US-Präsident +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Wie viele Extremisten aus Deutschland kämpfen im Ukraine-Krieg?Russland veröffentlichte Zahlen von Deutschen, die angeblich für die Ukraine kämpfen. Dem Innenministerium in Berlin liegen andere Zahlen vor.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »