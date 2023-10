Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 20:54 Selenskyj: Russische Verluste nehmen deutlich zu +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet von einer "bedeutenden Zunahme" der russischen Verluste in der vergangenen Woche. "Genau wie es sein soll", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Er bezieht sich auf die Kämpfe an mehreren Stellen der etwa 1000 Kilometer langen Front. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnet Meldungen eines russischen Telegram-Kanals, wonach Präsident Wladimir Putin verstorben sei, gegenüber dem Staatssender Ria Nowosti als "absurde Informationsverfälschungen". Bereits am Montag dementierte Peskow Gerüchte, Putin habe einen Herzinfarkt erlitten. Der "Bild"-Zeitung zufolge ist es ungewöhnlich, dass sich der Kreml in so kurzer Zeit gleich zweimal zu Putins Gesundheitszustand äußert.

Altkanzler Gerhard Schröder plädiert für eine deutsch-französische Friedensinitiative für die Ukraine. Er habe die Hoffnung, dass sich beide Länder auf Spitzenebene zusammentun, um den Krieg zu beenden, sagt Schröder am Rande seiner Ehrung für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft in Hannover. "Denn Waffenlieferungen alleine werden ihn ja nicht beenden. Es muss wieder die Stunde der Diplomatie kommen. Und das kann nur von Deutschland und Frankreich ausgehen. headtopics.com

Der neue slowakische Ministerpräsident Robert Fico erklärt gegenüber anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, dass die EU-Hilfe für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro auch Garantien dafür enthalten sollte, dass die Mittel nicht zweckentfremdet werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Ficos Büro.

+++ 13:08 Umfrage: Mehr als die Hälfte der Ukrainer in Frontgebieten wünscht sich mehr Kriegs-Nachrichten +++

Weiterlesen:

ntvde »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 21:53 Das ukrainische BIP legt trotz Krieg zu +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 07:57 Ukraine will 29 russische Panzer an einem Tag zerstört haben +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 13:01 Neue slowakische Regierung stoppt Militärhilfe für die Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 16:48 Ukraine bringt Kinder aus Region um Kupjansk in Sicherheit +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 19:51 Ukraine will heimische Munitionsproduktion steigern +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 21:44 Russland nennt Ukraine-Konferenz in Malta 'kontraproduktiv' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕