Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 12:48 Moskau meldet Abschuss von Marschflugkörpern mit Ziel Krim +++

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums acht Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zerstört. Die vom Westen gelieferten Geschosse seien von der Ukraine auf Ziele auf der Halbinsel Krim abgefeuert worden. Russland hatte die Halbinsel 2014 von der Ukraine annektiert.Ein angeblich privates Militärunternehmen in Russland versucht erstmals gezielt, Frauen für Kampfeinsätze in der Ukraine zu rekrutieren.

, über welches das russische Militär und sein Geheimdienst Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine heranschaffen.Bei einem nächtlichen Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr auf der Krim getroffen.

Bei einem russischen Raketenangriff in der südukrainischen Region Odessa wurden nach Angaben örtlicher Behörden zwei Menschen verletzt. Ziel des Angriffs am Morgen sei eine Werft für Schiffsreparaturen gewesen, teilt Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Ein Verwaltungsgebäude und Ausrüstung der Werft seien beschädigt worden. Zuvor hatte Russland in der Nacht nach ukrainischen Angaben mehrere andere Regionen mit Raketen und Drohnen attackiert. headtopics.com

Update von 12:20 Uhr: Der Luftalarm ist in den meisten Regionen wieder aufgehoben worden. Über mögliche Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt.In seinem morgendlichen Lagebericht spricht der Generalstab der ukrainischen Armee von etwa 60 Kampfhandlungen innerhalb von 24 Stunden. So hätten die russischen Truppen zum Beispiel fünf Mal versucht, ihre verlorenen Stellungen bei Robotyne in der Oblast Saporischschja zurückzuerobern.

Der vom Kreml eingesetzte Gouverneur von Sewastopol meldet in der Nacht einen Drohnenangriff vor der Krim. Dieser werde nach vorläufigen Informationen von der Schwarzmeerflotte abgewehrt, schreibt Mikhail Razvozhayev auf Telegram. Am Morgen ist die Krim-Brücke zeitweise gesperrt: Auf dem Telegram-Kanal der Brücke werden die Menschen auf der Brücke dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. headtopics.com

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 04:04 Ukraine: Ein Verletzter nach Angriff auf Cherson +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 10:06 Ukraine berichtet von Angriffen bei Robotyne +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 10:41 Luftalarm in weiten Teilen der Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 11:40 Ukraine verkündet 'erfolgreichen' Schlag gegen russische Luftabwehr auf der Krim +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 11:13 Odessa beklagt Verletzte nach Raketenangriff auf Hafenanlage +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 08:28 Ukrainische Truppen rücken laut ISW nahe Bachmut voran +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de. Weiterlesen ⮕