Ukraine intensiviert Drohnenangriffe auf Russland

Die Ukraine intensiviert ihre Angriffe auf Russland . Die Drohnenangriffe zielen vorrangig auf Flugplätze . Doch über die genauen Verluste gibt es Rätselraten. Die ukrainische Armee will durch die Intensivierung ihrer Drohnenangriffe erhebliche Schäden an Russland s militärischer Infrastruktur verursacht haben. Sicherheitsquellen in Kiew meldeten die Zerstörung oder Beschädigung von 19 russischen Kampfflugzeuge n innerhalb weniger Tage, so die Nachrichten agentur.

Zuvor war stets von sechs zerstörten Flugzeugen die Rede. Russische Zivilbehörden bestätigten zwar eine Zunahme der ukrainischen Drohnenangriffe in mehreren Regionen, in denen sich Militärflugplätze befinden, stritten jedoch den Verlust der Flugzeuge ab. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) konnte die Behauptungen aus Kiew bisher nicht durch Satellitenbilder bestätigen

