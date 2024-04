Ukraine greift russische Kriegsinfrastruktur an

Der Ukraine gelingt offenbar erneut ein schwerer Schlag gegen russische Kriegsinfrastruktur. Wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen, schlägt ein unbemanntes Flugzeug in einem Gebäude im russischen Jelabuga ein. Die Stadt liegt in der Provinz Tartarstan und damit gut 1000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Ziel der Attacke soll eine Fabrik gewesen sein, in der die ursprünglich aus dem Iran kommenden Schahed-Drohnen hergestellt werden.

Im Russischen werden sie als "Geran 2" bezeichnet. Die setzt Moskau zu Tausenden ein, um ukrainische Soldaten und zivile Infrastruktur zu beschießen. Als Geschoss verwendet die Ukraine diesmal jedoch keine Drohne, sondern setzt ein Kleinflugzeug ein, das offenbar so umgebaut wurde, dass es ohne Besatzung gesteuert werden kann. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtet von einem angeblich vereitelten Sprengstoffschmuggel aus der Ukraine

