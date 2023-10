Ukraine: Angriffe auf Dörfer und kommunale Einrichtungen

Nach ukrainischen Angaben haben zwei Lenkbomben ein Dorf im südukrainischen Bezirk Beryslaw getroffen. Zwei Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilt die Militärverwaltung von Cherson mit. Zudem seien durch den russischen Angriff eine Kapelle zerstört und Häuser beschädigt worden.

Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums acht Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zerstört. Die vom Westen gelieferten Geschosse seien von der Ukraine auf Ziele auf der Halbinsel Krim abgefeuert worden. Russland hatte die Halbinsel 2014 von der Ukraine annektiert.Ein angeblich privates Militärunternehmen in Russland versucht erstmals gezielt, Frauen für Kampfeinsätze in der Ukraine zu rekrutieren.

Bei einem nächtlichen Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr auf der Krim getroffen. Es sei "erfolgreich ein strategisch wichtiges Objekt der Flugabwehr an der Westküste" der von Russland 2014 annektierten Krim beschossen worden, teilt die ukrainische Armee mit. headtopics.com

Bei einem russischen Raketenangriff in der südukrainischen Region Odessa wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft vier Menschen verletzt. Ziel des Angriffs am Morgen sei eine Werft für Schiffsreparaturen gewesen, teilt Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Ein Verwaltungsgebäude und Ausrüstung der Werft seien beschädigt worden. Zuvor hatte Russland in der Nacht nach ukrainischen Angaben mehrere andere Regionen mit Raketen und Drohnen attackiert.

Update von 12:20 Uhr: Der Luftalarm ist in den meisten Regionen wieder aufgehoben worden. Über mögliche Verletzte oder Schäden ist noch nichts bekannt.In seinem morgendlichen Lagebericht spricht der Generalstab der ukrainischen Armee von etwa 60 Kampfhandlungen innerhalb von 24 Stunden. So hätten die russischen Truppen zum Beispiel fünf Mal versucht, ihre verlorenen Stellungen bei Robotyne in der Oblast Saporischschja zurückzuerobern. headtopics.com

