UiPath überzeugt mit starken Quartalszahlen

Der noch recht unbekannte Player im Bereich künstliche Intelligent (KI) hat am Freitag für Aufsehen gesorgt. UiPath überzeugt mit seinen starken Quartalszahlen auf ganzer Linie. Nachdem die Aktie bereits mit einer breiten Gap geöffnet hatte, ging die steile Aufwärtsbewegung heute weiter. Das sind die Details.

UiPath, ein führender Anbieter von Unternehmensautomatisierungssoftware, verzeichnete nach Veröffentlichung seiner Quartalszahlen einen beeindruckenden Anstieg seines Aktienkurses um über 20 Prozent. Mit einem Umsatz von 325,9 Millionen Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,12 Dollar übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich. Analysten von BMO Capital Markets und Morgan Stanley hoben ihre Kursziele für UiPath an, wobei letztere das Unternehmen als herausragend unter den kleinen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften bezeichneten. Der positive Trend bei UiPaths Net New Annual Recurring Revenue (NNARR) und die Anhebung der Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 unterstreichen das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven des Unternehmen





aktionaer » / 🏆 97. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vonovia Aktie steigt: Quartalszahlen kommen an der Börse gut anVonovia hat seine finanziellen Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2023 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die Segmenterlöse um 8,1 Prozent verringert und liegen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Apple-Chef zu Quartalszahlen: Geld für generative KI – und der Mac kommt wiederBeim iPhone geht es wieder bergauf, beim Mac hingegen nicht. Und dann wäre da noch das leidige KI-Thema. Wie will Apple-Chef Cook reagieren?

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Die Macht der Quartalszahlen!Die Saison der Quartalsberichte ist im vollen Gang. Wie sieht die Zwischenbilanz aus, wie reagiert die Börse auf die Unternehmenszahlen und wie können Trader damit umgehen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Anja Schneider von Société Générale im aktuellen Interview.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Die Macht der Quartalszahlen!Die Saison der Quartalsberichte ist im vollen Gang. Wie sieht die Zwischenbilanz aus, wie reagiert die Börse auf die Unternehmenszahlen und wie können Trader damit umgehen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Anja Schneider von Société Générale im aktuellen Interview.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Nach Quartalszahlen: PayPal erhöht Prognose: Ist das der Beginn eines Rebounds?© Foto: Paul Sakuma/AP/dpa - dpa-BildfunkDer Online-Zahlungsanbieter schlug im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Prognosen der Analysten. Nach einer monatelangen Korrektur könnte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Quartalszahlen: Fresenius kommt bei Umbau voran: Was wird aus der Dividende?Bad Homburg - Der angeschlagene Gesundheitskonzern Fresenius kommt bei seinem Umbau voran. Das dritte Quartal verlief stark mit Zuwächsen bei Umsatz und

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »