Uganda: Anti-Homosexualitäts-Gesetz bleibt in Kraft

Das im vergangenen Mai verabschiedete „Anti-Homosexualitäts-Gesetz 2023“ werde weder aufgehoben noch ausgesetzt, erklärte das Gericht in Kampala am Mittwoch. Laut örtlichen Medien bezeichnete der stellvertretende Höchstrichter Richard Buteera dennoch einige Stellen des Gesetzes als „unvereinbar“ mit dem Recht auf Gesundheit und andere Grundrechte. Darunter fallen beispielsweise involvierte Elternteile oder „Serientäter“, also Menschen, denen mehrere homosexuelle Aktivitäten vorgeworfen werden.

Die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex begründet das Gericht mit der Gefahr vor Krankheiten wie HIV/AIDS

Anti-LGBTQI-Gesetz in Uganda: Queer sein weiterhin unter StrafeDas Verfassungsgericht von Uganda hat eine Klage gegen das international scharf kritisierte Anti-LGBTQ-Gesetz abgewiesen. Das im vergangenen Mai verabschiedete „Anti-Homosexualitäts-Gesetz 2023“ werde weder aufgehoben noch ausgesetzt, erklärte das Gericht in Kampala am Mittwoch. Laut dem Gesetz droht für die „Beteiligung an homosexuellen Handlungen“ lebenslange Haft, für „schwere Homosexualität“ droht die Todesstrafe. Das Gesetz sieht unter anderem die Todesstrafe für Homosexuelle vor, die der Vergewaltigung überführt werden oder des Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen oder Behinderten.

