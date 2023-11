UEFA verhängt Fan-Ausschluss gegen Serbien für ein Spiel

Die Europäische Fußball-Union ordnete einen Zuschauer-Ausschluss wegen der rassistischen Vorfälle beim letzten Heimspiel gegen Montenegro (3:1) an. Außerdem ordnete die UEFA Geldstrafen wegen diverser Vergehen von insgesamt 89.250 Euro an. Serbien kämpft in Gruppe G noch um die EM-Teilnahme, derzeit liegt das Team auf dem zweiten Platz hinter Ungarn.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RPONLINE: Michigan: Donald Trump klagt gegen möglichen Ausschluss von VorwahlAktivisten in verschiedenen Orten der USA wollen Donald Trumps Namen nicht auf dem Stimmzettel bei republikanischen Vorwahlen sehen - und berufen sich in Klageverfahren auf einen Zusatz zur Verfassung. Im Staat Michigan gehen seine Anwälte juristisch dagegen vor.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Veränderungen nach Ausschluss von Hamilton und Leclerc gefordertDer Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Gesundheitsexperten fordern Ausschluss von Lobbyisten für fossile Brennstoffe von UN-KlimakonferenzGesundheitsexperten aus aller Welt fordern in einem offenen Brief, Lobbyisten für Kohle, Öl und Gas von der anstehenden UN-Klimakonferenz auszuschließen.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Unmut nach Ausschluss von Hamilton und Leclerc beim USA-GPDer Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Ausschluss abgelehnt: Skandal-Abgeordneter Santos bleibt vorerst im US-RepräsentantenhausDer Republikaner hatte vergangene Woche auf nicht schuldig plädiert. Santos werden Betrug, Geldwäsche, ein Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo Voraussetzung für EU-BeitrittDie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betont, dass eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo die Voraussetzung für den Weg nach Europa sei. Der EU-vermittelte Dialog zwischen Belgrad und Pristina sei der einzige Weg vorwärts. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern gilt als Haupthindernis für ihre Aufnahme in die EU.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕