UEFA und DFB kündigen nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten an

UEFA und DFB haben die 'nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten' angekündigt. Fans sollen möglichst nicht mit dem Auto oder dem Flugzeug anreisen, sondern mit dem Zug. Doch bei den ersten 1,2 Millionen Tickets wurde eine große Chance vertan. Von Mareike Zeck Die erste Phase der Ticket-Vergabe ist vorbei: 1,2 Millionen der 2,7 Millionen Eintrittskarten für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sind verteilt.

Das heißt auch: Jetzt reichen die Fans ihren Urlaub ein, buchen Hotels und planen 1,2 Millionen An- und Abreisen. Für die Anreise aus den europäischen Nachbarländern wollen die Organisatoren den EM-Ticketbesitzern ermäßigte Interrail-Tickets anbieten und für Fahrten innerhalb Deutschlands ermäßigte Fernverkehrstickets – zum ersten Mal bei einer EM. Eine ICE-Anreise quer durch die Bundesrepublik soll damit nur rund 30 Euro kosten. Umweltwissenschaftler und -verbände halten das für einen wirksamen Anreiz, damit Fans nicht das Flugzeug oder das Auto zum Spielort nehmen, sondern den Zug. Der große CO2-Fußabdruck des Turniers könnte damit spürbar verkleinert werde

