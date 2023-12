UBS plant Wall Street-Expansion

Die Wall Street-Pläne der UBS unter der Lupe: Darum will die Schweizer Grossbank in den USA nur die 'Nummer sechs' werden - ein 'signifikantes' Potential bei der Bewertung, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Der Bank leiste bei der Integration der CS 'hervorragende' Arbeit, lässt sich Cevian-Mitgründer Lars Förberg zitieren. Die UBS sei nun die grösste globale Vermögensverwalterin mit einer einzigartigen Marktposition und Finanzkraft.

Wenn die Bewertungslücke zur US-Bank Morgan Stanley (mit dem zweifachen Kurs zum materiellen Buchwert) geschlossen werde, sei die UBS-Aktie 50 Franken wert, so Förberg. Die 'Financial Times' hatte bereits zuvor über den Einstieg von Cevian bei der UBS berichtet. Cevian-Mitgründer Lars Förberg sprach gegenüber der Wirtschaftszeitung von der 'grössten Chance im globalen Finanzsektor'. Die Investmentfirma gehe davon aus, dass die UBS ihre Bewertung in den nächsten drei bis fünf Jahren verdoppeln könne, schrieb die FT weiter





Die Wintersonnenwende: Die längste Nacht des JahresDie Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist die längste Nacht des Jahres: Die Wintersonnenwende. Was hält sie für die Sternzeichen bereit und wie können wir sie für uns nutzen?

Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurückDie westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück. Die Ukraine sei zunehmend von einigen wenigen Kerngebern abhängig, zu denen etwa Deutschland, die USA oder die nordischen Länder zählten. Doch wird um die Unterstützung für die Ukraine gerungen.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageDie Freigabe neuer US-Hilfen steht auf der Kippe. Selenskyj bittet in Washington eindringlich um weitere Unterstützung für sein Land. Doch Biden kann ihm nichts versprechen. Die News im Überblick.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die LageRussland bombardiert die Ukraine massiv - kurz vor der Entscheidung der EU über Beitrittsverhandlungen mit dem Land. Dutzende Menschen werden verletzt. Die News im Überblick

OpenAIs DevDay 2023 erschüttert die KI-BrancheOpenAIs DevDay 2023, die erste (und vielleicht letzte) Entwicklerkonferenz des Unternehmens, hat die KI-Branche grundlegend erschüttert. OpenAI überraschte nicht nur mit Updates für ihre Plattform, sondern setzte diese auch unmittelbar und ohne Vorwarnung in Kraft. Das trifft besonders Start-ups hart, die auf Produkten basieren, die als Schnittstellen zu den OpenAI-Modellen fungierten. Über Nacht sind extrem viele dieser Tools obsolet geworden. Jetzt kommen die GPTs, die viele Use Cases abdecken, für die sich bis jetzt Drittanbieter gegründet haben. Start-ups, die jetzt auf das Verketten der GPTs spekulieren, sollten sich bewusst sein, dass OpenAI ihnen da mit dem nächsten großen Update wieder die Geschäftsgrundlage entziehen wird.Danny Gerst ist seit 30 Jahren in der Softwareentwicklung und Beratung tätig. Als Strategieberater und Visionär für den Mittelstand ist er regelbasierten Systemen bis zum KI-Zeitalter gefolgt.Aber einmal von Anfang an: Wie ist dieser volatile Markt überhaupt entstanden? Mit dem Release von ChatGPT erlebte die KI-Branche eine signifikante Wende

Hochmoderne Ausbildungseinrichtung für NH90 NTH Sea Lion übergebenDie hochmoderne Ausbildungseinrichtung umfasst nach Angaben von CAE mehrere Simulatoren für die Ausbildung der Besatzung des Marine-Transporthubschraubers NH90 NTH Sea Lion. Die Übergabe dieses Trainingszentrums sei ein wichtiger Schritt bei der derzeitigen Einführung des NH90 NTH Sea Lion, dem neuen Mehrzweckhubschrauber der Deutschen Marine, schreibt die Bundeswehr auf ihrer Webseite. Die Simulatoren erfüllen die höchste Qualifikationsstufe für Flugsimulatoren.

