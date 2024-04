Der Schweizer Bank-Riese UBS plant Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu zwei Milliarden Dollar. Ein Großteil davon soll noch in diesem Jahr erfolgen., eine der größten Banken der Welt, hat angekündigt, bis zu zwei Milliarden Dollar (rund 1,85 Milliarden Euro) für den Rückkauf eigener Aktien aufwenden zu wollen.

Laut einem aktuellen Bericht vonDie UBS merkte in einer Stellungnahme an, dass sie „nach Abschluss der Fusion von UBS AG und Credit Suisse AG mit dem Rückkauf unserer Aktien beginnen wird“. Der Deal soll bis Ende des zweiten Quartals vollzogen sein, also spätestens Ende Juni 2024. Wie CNBC berichtet, folgt die UBS-Ankündigung auf den Abschluss des Rückkaufprogramms von 2022, in dessen Verlauf 298,5 Millionen der eigenen Aktien gekauft wurden. Dies entsprach 8,62 Prozent des Aktienwerts der Bank, rund 5,2 Milliarden Dollar.Aktienrückkäufe sind eine gängige Praxis bei Unternehmen, um den Anteil der Aktien in den Händen der Anleger zu reduziere

