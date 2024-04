UBS plant Aktienrückkauf in Höhe von 2 Milliarden Dollar

Auf Basis des Schlusskurses der Aktie und des USD/CHF-Wechselkurses vom vergangenen Mittwoch entsprechen die 2 Milliarden Dollar laut der Mitteilung rund 64,1 Millionen Namenaktien oder rund 1,85 Prozent des Aktienkapitals derDie zu erwerbenden Namenaktien der UBS sollen über eine separate Handelslinie zurückgekauft und mittels Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Der Entscheid hierzu werde an künftigen Generalversammlungen beantragt, hiess es.

Bereits am (morgigen) Mittwoch werde eine separate Handelslinie an der SIX eröffnet, die voraussichtlich bis 2. April 2026 bestehen bleiben soll. Nach der Ankündigung der Übernahme der Credit Suisse hatte die UBS Aktienrückkäufe vorerst ausgesetzt. Anfang Februar 2024 hatte die Grossbank dann angekündigt, dass es im zweiten Halbjahr 2024 wieder mit Aktienrückkäufen losgehen soll. Im laufenden Jahr 2024 war die Rede von bis zu 1 Milliard

