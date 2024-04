Ubisoft stellt Jabba the Hutt als NPC in Star Wars Outlaws vor

hat Ubisoft den ikonischen Schurken Jabba the Hutt als einen der NPC s in Star Wars Outlaws vorgestellt. Nun zeigt sich in der Beschreibung des Season Pass , dass der Gangsterboss sich teuer bezahlen lässt.Nachdem Ubisoft in der vergangenen Woche den Vorverkauf von Star Wars Outlaws gestartet hatte, sorgten die horrenden Preise der für die Gold- und Ultimate Edition bereits für einen Aufschrei in der Community.

Ein anderer User dürfte die Gedanken zu Star Wars Outlaws für einen Großteil der Community zusammengefasst haben: „Also sind wir von 60 Dollar auf 70 Dollar gestiegen, aber jetzt musst du die Über-Edition haben, um das wahre Erlebnis vom ersten Tag zu bekommen? Ich meine nicht einmal den früheren Zugang, sondern sie sperren Inhalte ab, es sei denn, du zahlst mehr. Scheiß auf diesen Müll.“Ein anderer ResetEra-User verweist in einem trockenen Kommentar darauf, dass man irgendwie die Disney-Rechnung bezahlen müsse.

Auch wenn der Aufschrei innerhalb der Gaming-Community groß ist, scheint diese Praxis dennoch aufzugehen. Denn Play3 berichtet, dass die Ultimate Edition von Star Wars Outlaws die am häufigsten Vorbestellte Edition des Spiels sei.

