Ubisoft möchte mit Prince of Persia: The Lost Crown alte und neue Elemente der Reihe verbinden und dem Franchise neues Leben einhauchen. Wir durften es spielen und verraten euch, ob Ubisofts Plan aufgeht. Eine Fusion aus alten und neuen Elemente der ReiheDer Release vom letzten „Prince of Persia“-Spiel (The Forgotten Sands) ist 13 Jahre her. Ja, ich fühle mich jetzt auch alt, aber es stimmt wirklich.

Ubisoft Montpellier, die unter anderem auch an den Rayman-Spielen arbeiteten, wollen mit Prince of Persia: The Lost Crown dieses Mal jedoch einen etwas anderen Weg gehen und ein Action-Adventure im Metroidvania-Stil kreieren.Aber anstatt die Mischung aus Jump’n’Run und Action in 3D-Grafik wiederzubeleben, wie es beim letzten Mal der Fall war, ist es nun ein 2D Side-Scoller mit den bereits erwähnten Metroidvania-Elementen. Durch diese Fusion möchte das Studio das erste Prince-Spiel aus dem Jahr 1989, was somit die Wurzeln der Reihe darstellt, mit den neuen Games verbinden. Erst mit diesen kamen die Zeitfähigkeiten ins Spie





