Übertragung der Spiele der 3. Liga in der Saison 2023/24

Regensburg spielt in der Saison 2023/24 in der 3. Bundesliga . Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung der Spiele der 3. Liga im TV und Stream . Wo sind die Spiele der 3. Liga in der Saison 2023/24 zu sehen? Welche Spiele laufen im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga finden Sie hier. Für die 3. Liga ändert sich in der Saison 2023/24 so einiges. Denn der alte Medienrechte-Vertrag für die Liga ist ausgelaufen.

Das bedeutet, dass unter anderem die Spieltage der Mannschaften neu verhandelt wurden. Im Gegensatz zur sind von nun an keine Montagsspiele mehr zu sehen. Der Regelspieltag geht nun von Freitag bis Sonntag. Damit wird die 3. Liga in dieser Hinsicht an die beiden höheren Ligen angepasst. Los ging die 3. Liga am 4. August 2023. Insgesamt gibt es in dieser Saison 38 Spieltage, sie endet am 18. Mai 2024. Unterbrochen wurde die 3. Liga von der Winterpause vom 21. Dezember bis zum 19. Januar. Wo und wann die Spiele zu sehen sind, erfahren Sie hier

