Überraschende Rückkehr in die Schillerallee

Nach 14 Jahren kehrt Anna Julia Antonucci, 38, zu "Unter uns" zurück. Von 2008 bis 2010 war die Schauspielerin als Charlotte Sommer in der RTL-Serie zu sehen. Nun wird sie für ein Gastspiel, das im Mai ausgestrahlt wird, wieder in ihre Rolle von damals schlüpfen.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gala / 🏆 63. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Überraschende Rückkehr in die SchilleralleeAnna Julia Antonucci kehrt als Charlotte Sommer zu "Unter uns" zurück. Nach 14 Jahren kehrt Anna Julia Antonucci (38) zu "Unter uns" zurück. Von 2008 bis 2010 war die Schauspielerin als Charlotte Sommer in der RTL-Serie zu sehen. Damals trug sie noch ihren Mädchennamen Anna Julia Kapfelsperger. Nun wird sie für ein Gastspiel, das im Mai ausgestrahlt wird, wieder in ihre Rolle von damals schlüpfen, wie RTL am Mittwoch bekannt gab. Antonucci vergleicht ihre Rückkehr nach so vielen Jahren mit einer "Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt", verrät sie dem Sender. Da sie inzwischen auch als Produzentin arbeitet, sehe sie vieles am Set von "Unter uns" nun mit anderen Augen. Damals wie heute habe sie für die Filmbranche gebrannt. "Ich freue mich auf die nächste Zeit, während der ich den Laden ein bisschen aufmischen darf

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

NASDAQ-TItel Apple-Aktie tiefer: iPhone-Rückkehr geplatzt: Fortnite-Macher von Apple blockiertDie Macher des Online-Spiels 'Fortnite' haben einen Rückschlag bei ihren Plänen erlitten, in der EU auf das iPhone zurückzukehren.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Niclas Füllkrug über seine Rückkehr zu Werder und seinen Ducksch-FrustDer Ex-Bremer freut sich auf die Stimmung im Weserstadion und die früheren Mitspieler. Für einen bestimmten Bremer springt er im Interview aber ganz ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Trotz neuem EU-Gesetz: Apple verweigert Spieleklassiker »Fortnite« die Rückkehr aufs iPhoneDas beliebte Spiel »Fortnite« verschwand 2020 von den meisten iPhones – weil sich der Entwickler und Apple wegen der Gebühren verkrachten. Nun war ein Comeback geplant. Doch daraus wird wohl nichts.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Monate nach temporärer Kündigung: Sam Altman feiert Rückkehr in OpenAI-VerwaltungsratVor wenigen Monaten sorgt ein Hin und Her bei OpenAI für ein Beben in der Techbranche. Der Chef des KI-Pioniers, Sam Altman, wird entlassen, geht zu Microsoft und kehrt wenig später zurück. Nun ist er auch wieder Teil des Verwaltungsrats.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Druck aus der EU: Apple erlaubt Spieleklassiker »Fortnite« nun doch die Rückkehr auf iPhonesApple hatte die Entwickler des beliebten Spiels »Fortnite« daran hindern wollen, einen eigenen App-Store einzurichten. Nun knickt der Konzern ein – nachdem sich die EU-Kommission eingeschaltet hatte.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »