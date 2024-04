Überraschende Rückkehr in die Schillerallee. Anna Julia Antonucci kehrt als Charlotte Sommer zu "Unter uns" zurück. Nach 14 Jahren kehrt Anna Julia Antonucci (38) zu "Unter uns" zurück. Von 2008 bis 2010 war die Schauspielerin als Charlotte Sommer in der RTL-Serie zu sehen. Damals trug sie noch ihren Mädchennamen Anna Julia Kapfelsperger. Nun wird sie für ein Gastspiel, das im Mai ausgestrahlt wird, wieder in ihre Rolle von damals schlüpfen, wie RTL am Mittwoch bekannt gab.

Antonucci vergleicht ihre Rückkehr nach so vielen Jahren mit einer "Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt", verrät sie dem Sender. Da sie inzwischen auch als Produzentin arbeitet, sehe sie vieles am Set von "Unter uns" nun mit anderen Augen. Damals wie heute habe sie für die Filmbranche gebrannt. "Ich freue mich auf die nächste Zeit, während der ich den Laden ein bisschen aufmischen dar

