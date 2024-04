Überfall auf 13-Jährige in Lehrte: Polizei ermittelt gegen gleichaltrigen Jungen

Nach einem Überfall auf ein 13 Jahre altes Mädchen in Lehrte bei Hannover hat die Polizei Ermittlungen gegen einen gleichaltrigen Jungen aufgenommen. Der Junge soll das Mädchen am Donnerstag attackiert und schwer verletzt haben, wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizei direktion Hannover am Freitag mitteilten. Ein Passant habe das verletzte Mädchen entdeckt und nach Hause gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Die 13-Jährige ging nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Donnerstagnachmittag aus Richtung Hämelerwald in Richtung Sievershausen auf einem Fußweg, der parallel zu einer Landstraße und über die Autobahn 2 verläuft. In Höhe der Autobahnüberführung wurde das Mädchen überfallen, in ein Gebüsch gezwungen und dort schwer verletzt. Etwa anderthalb Stunden später wurde die verletzte 13-Jährige von dem Zeugen gefunden und nach Hause gebracht. Die Eltern verständigten den Rettungsdienst und die Polize

Überfall 13-Jährige Lehrte Hannover Polizei Ermittlungen Jungen Verletzt Zeugen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ermittlungen gegen gleichaltrigen Jungen nach Überfall auf 13-JährigeNach einem Überfall auf ein 13 Jahre altes Mädchen in Lehrte bei Hannover hat die Polizei Ermittlungen gegen einen gleichaltrigen Jungen aufgenommen. Der Junge soll das Mädchen am Donnerstag attackiert und schwer verletzt haben. Ein Passant habe das verletzte Mädchen entdeckt und nach Hause gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Verletzungen nach Überfall: Wissler traute der Polizei nichtLinkspartei-Vorsitzend Janine Wissler.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Überfall in Gropiusstadt: Polizei sucht jugendliche RäuberIm Dezember 2023 wird am U-Bahnhof Lipschitzallee ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und ausgeraubt. Die Polizei veröffentlichte nun Bilder von zwei Verdächtigen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Bewaffneter Überfall: Die Polizei Bielefeld sucht mit sechs Fotos nach dem Täter mit der PistoleDer Maskierte zückte eine Schusswaffe und bedrohte die Mitarbeiter. Vor allem seine Tattoos am Arm scheint die Kripo besonders zu interessieren.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bewaffneter Überfall in Bielefeld – Polizei sucht mit Fotos nach dem RäuberDie Kriminalitätszahlen in NRW sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. 1,37 Millionen Fälle zählte die Polizei im Jahr 2022.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Schulleiter ruft Polizei wegen Mädchen (16) – jetzt werden heikle Details bekanntEin Polizeieinsatz an einem Gymnasium in Mecklenburg-Vorpommern rückt in den Fokus der Öffentlichkeit. Auslöser waren Social-Media-Posts einer 16-jährigen Schülerin, die im Februar zu der Aktion führten. Die Inhalte, ursprünglich als harmlos vermutet, enthielten Parolen und Symbole, die dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet werden.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »